В Москве создали уникальную пластину для обработки материалов

По словам мэра города Сергея Собянина, разработка может быть востребована, в частности, в ракетно-космической отрасли и медицине

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" разработал уникальную керамическую пластину. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Московские предприятия наращивают производство и создают инновационные изделия для ключевых отраслей промышленности. Например, один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" разработал уникальную керамическую пластину. Этот металлорежущий инструмент обрабатывает материалы в 10 раз быстрее, чем иностранные аналоги из твердых сплавов, что позволяет снижать себестоимость продукции", - написал Собянин.

Он уточнил, что такие пластины необходимы для предприятий двигателестроения. Они также могут быть востребованы в ракетно-космической отрасли, транспортном, судовом и энергетическом машиностроении и медицине.

Другой столичный производитель создал токарный станок особо высокой точности. Это первый отечественный агрегат такого класса. Он необходим для обработки металлов и изготовления режущего инструмента, добавил мэр.

"Эти инновационные разработки помогают ускорять процесс импортозамещения и увеличивать объемы выпуска важной для страны продукции", - подчеркнул Собянин.