В Поморье намерены организовать рынки для продажи продукции с участков местных жителей

По словам главы региона Александра Цыбульского, на них смогут продавать сельхозпродукцию и изделия народных промыслов

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Специальные рынки или ярмарки выходного дня организуют в городах Архангельской области, на них жители региона смогут продавать сельхозпродукцию, выращенную на своих участках, сказал во время прямой линии на региональных телеканалах губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Нам [надо] разработать программу развития ярмарок выходного дня с учетом специфики северных регионов, чтобы они были закрыты, и чтобы люди могли круглогодично там и торговать, и покупать качественные, хорошие фермерские товары", - отметил глава региона.

По его словам, это может быть как продукция с дачных участков, в том числе и продукция животноводства, так и изделия народных промыслов. "Мы проговаривали по аналогии с Москвой: в Москве в свое время была целая программа, и построили такие ярмарки выходного дня, очень красивые павильоны, которые как раз и предназначены не для профессиональных компаний и не для профессиональной торговцев, которые перепродают продовольственную продукцию, а именно для фермеров, крестьянских хозяйств, для индивидуальных растениеводов", - добавил он.