Казанский университет перейдет на российские экосистемы после отключения от Microsoft

Из-за санкций без доступа остались студенты и преподаватели

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Отключение Казанского федерального университета (КФУ) от Microsoft не приведет к сбоям в работе. Вуз перейдет на существующие российские экосистемы и платформы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"50 тыс. наших студентов остались без доступа к почтовым ящикам в облаке Microsoft. Стали недоступны видеоконференции, практически все методические материалы, которые там хранились. Без доступа остались студенты и преподаватели. Ничем нельзя оправдать борьбу со студентами и образовательными процессами в целом", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что, предполагая подобное развитие событий, с начала года в КФУ начали тестирование существующих российских экосистем и заранее приступили к внедрению экосистемы Яндекс 360 и Яндекс Облако. "В качестве замены MS Teams внедряется платформа Webinar. За неделю КФУ удалось решить все технические вопросы. К 1 сентября студенты не заметят никакой разницы. Им будет доступна университетская почта. А система взаимодействия вебинаров перейдет на российскую платформу Яндекса", - сообщили в пресс-службе.

30 сентября 2022 года США ввели очередной пакет санкций в отношении России. В него вошли десятки физических и юридических лиц, в том числе из Татарстана. Среди них был ректор КФУ Ленар Сафин.