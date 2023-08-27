В Каире делегации Египта, Судана и Эфиопии начали раунд переговоров по ГЭС "Ан-Нахда"

Согласно заявлению египетского министерства водных ресурсов и ирригации, страна настаивает на "прекращении любых односторонних мер в отношении плотины"

КАИР, 27 августа. /ТАСС/. Новый раунд переговоров между Египтом, Суданом и Эфиопией по вопросу плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение"), расположенной на эфиопской территории на Голубом Ниле, начался в Каире. Об этом сообщило египетское министерство водных ресурсов и ирригации.

"В воскресенье начался новый раунд переговоров по плотине "Ан-Нахда" с участием делегаций Египта, Судана и Эфиопии", - говорится в заявлении ведомства, распространенном на официальной странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). "Министр водных ресурсов и ирригации Египта Хани Свейлам подчеркнул важность достижения обязательного юридического соглашения относительно правил заполнения и эксплуатации водохранилища ГЭС "Ан-Нахда" с учетом интересов и проблем трех стран", - сообщило министерство.

Согласно заявлению, египетская сторона настаивает на "прекращении любых односторонних мер в отношении плотины" и продолжает "прилагать максимальные усилия для того, чтобы переговорный процесс достиг результатов".

Ранее на этой неделе Свейлам сообщил, что Египет приближается к порогу водного дефицита, когда запас воды составляет около 500 куб. м на человека в год.

В июне Египет и Эфиопия договорились выйти из тупика, в который зашел переговорный процесс по плотине, и начать новый раунд консультаций в ходе визита в Каир эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда.

Эфиопия с 2012 года ведет с Египтом и Суданом, которые находятся ниже по течению Нила, переговоры об использовании нильской воды и сроках заполнения водохранилища ГЭС "Ан-Нахда". Пока сторонам не удалось добиться соглашения, и федеральные власти Эфиопии в одностороннем порядке приступили к наполнению водохранилища водой Голубого Нила. Судан и Египет обеспокоены планами Эфиопии продолжать заполнение водохранилища без принятия соответствующего международного договора.