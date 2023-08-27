Московский экспортный центр намерен нарастить число проектов в Китае

Около 30% всех контрактов, которые заключены при поддержке МЭЦ, это контракты московского бизнеса и китайских партнеров, сообщил генеральный директор центра Виталий Степанов

ШАНХАЙ, 27 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, намерен увеличить количество совместных проектов с Китаем, чтобы усилить экспортный потенциал московских компаний. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор МЭЦ Виталий Степанов, который находится в Шанхае с рабочей поездкой.

"Мы представляем здесь экспортный потенциал столицы. Москва является уникальным городом в плане экспорта потому, что такого объема поставок за рубеж нет ни в одном другом регионе страны. Более того, у нас 20% всех экспортирующих организаций России зарегистрированы именно в столице. Поэтому тот тренд на усиление торгово-экономического сотрудничества с Китаем, который наблюдается по стране, симметрично отразился на товарообороте с Москвой", - рассказал Степанов.

По его словам, порядка 30% всех контрактов, которые заключены при поддержке МЭЦ, это контракты московского бизнеса и китайских партнеров. "В целом, тренд очевиден, и мы здесь находимся в том числе для того, чтобы проработать с коллегами новые проекты, которые можно было бы предложить московскому бизнесу, чтобы еще больше усилить потенциал, который есть", - отметил гендиректор МЭЦ.

Продвижение московской продукции в Китае

"Поскольку Китай занимает особое место среди торгово-экономических партнеров столицы, у нас достаточно большое количество, по сравнению с другими странами, реализованных проектов. В частности, мы помогаем размещать продукцию московских производителей в ритейл-сетях. Это сети здесь в Шанхае, также у нас представлена продукция в торговом павильоне России в городе Чэнду. Мы помогаем выходить на маркетплейсы и сегодня практически на всех ключевых маркетплейсах Китая представлена московская продукция", - сказал он, уточнив, что речь идет о таких платформах, как Epinduo, Tmall, JD.com, WeChat и других.

"Безусловно, мы помогаем в продвижении и в формате офлайн, организуем выставки. В этом году у нас была организована выставочная экспозиция анимационных студий из города Москвы в рамках кинорынка в Ханчжоу", - сказал Степанов.

На китайском рынке, констатировал он, есть традиционный спрос и на московскую пищевую продукцию, а также косметику. "При этом, хочу отметить, по крайней мере по тем контрактам, которые были заключены с поддержкой Московского экспортного центра, видно, что есть потребители и на мультипликационную продукцию. Москва действительно является мощным креативным хабом, который поставляет свою продукцию и контент за рубеж, в том числе и в Китай", - рассказал глава МЭЦ.

Планы работы на китайском рынке

По его словам, МЭЦ продолжит работу по оказанию поддержки московским компаниям на китайских маркетплейсах. "Мы также реализуем образовательные программы, нацеленные на подготовку московского бизнеса к выходу на рынок Китая. Это цикл семинаров и вебинаров, которые позволяют подготовить конкретного предпринимателя к работе в Китае. В будущем мы планируем уделить чуть больше внимания продвижению офлайн-проектов", - рассказал Степанов.

Глава МЭЦ также сообщил, что 28 августа на выставке моды CHIC в Шанхае будет открыт коллективный стенд Made in Moscow, на котором свою продукцию разместят 15 московских брендов одежды и аксессуаров. "Мы понимаем, что без очного контакта расширять сотрудничество достаточно сложно, поэтому в будущем планируем увеличить количество очных проектов, бизнес-миссии и выставок с выездом за рубеж", - констатировал он.

Директор китайской компании Epinduo Тао Ша в беседе с ТАСС также высоко оценила перспективы продвижения российской продукции на китайском рынке. "Среди населения Китая с каждым годом спрос на российские товары растёт, особенно на продукты питания. Размещение на маркетплейсах - отличная возможность быстро получить доступ на китайский рынок, а размещение в торговых сетях Китая - возможность закрепиться и нарастить объём продаж", - сказала она.