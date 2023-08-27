27 августа, 16:05

Премьер Саксонии призвал отремонтировать "Северный поток"

Если трубопровод не будет восстановлен в ближайшее время, то его окончательно разрушит коррозия, заявил Михаэль Кречмер

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за ремонт взорванного в Балтийском море газопровода "Северный поток". Об этом он заявил в интервью онлайн-изданию Wirtschaftswoche.

Читайте также
Что известно об утечках газа из "Северных потоков"

"Это необходимо, так как данная инфраструктура сможет обеспечить нас энергией на 5-10 лет", - сказал он. Ремонт трубопровода он назвал "самой обычной на свете вещью".

По мнению премьера, если трубопровод не будет восстановлен в ближайшее время, то его окончательно разрушит коррозия.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Следствие также ведется в ФРГ.

В германских и американских СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам. 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация