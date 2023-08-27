Премьер Саксонии призвал отремонтировать "Северный поток"

Если трубопровод не будет восстановлен в ближайшее время, то его окончательно разрушит коррозия, заявил Михаэль Кречмер

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за ремонт взорванного в Балтийском море газопровода "Северный поток". Об этом он заявил в интервью онлайн-изданию Wirtschaftswoche.

"Это необходимо, так как данная инфраструктура сможет обеспечить нас энергией на 5-10 лет", - сказал он. Ремонт трубопровода он назвал "самой обычной на свете вещью".

По мнению премьера, если трубопровод не будет восстановлен в ближайшее время, то его окончательно разрушит коррозия.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Следствие также ведется в ФРГ.

В германских и американских СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам.