Венгрия может ввести запрет на ввоз 24 видов сельхозпродукции с Украины

Такое решение могут принять, если ЕС не продлит ограничения на украинские поставки, сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь

БУДАПЕШТ, 27 августа. /ТАСС/. Венгрия не только продлит запрет на ввоз зерна с Украины, но и распространит его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, если Евросоюз не оставит в силе после 15 сентября зерновое эмбарго для пяти стран Центральной Европы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, выступая на политическом фестивале "Транзит" в Тихани на берегу озера Балатон.

Он напомнил, что по решению Брюсселя до середины сентября действует запрет на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Если ЕС не продлит эти ограничения, то в целях защиты внутреннего рынка Венгрия введет запрет на импорт не только этих четырех видов зерновых и масличных культур, "но и всех 24 видов сельскохозяйственной продукции, ввоз которых ранее был запрещен с Украины", предупредил глава Минсельхоза. "В случае необходимости власти закроют с 16 сентября национальную границу для определенных продуктов с Украины", - уточнил Надь, выступление которого показал телеканал М1.

По его словам, "в последние годы венгерское сельское хозяйство переживает один шок за другим". "Эпидемия ковида, засуха, война в соседней стране и ее последствия, энергетический кризис, вызванный ошибочными санкциями Брюсселя, рост цен и тот факт, что дешевая украинская сельхозпродукция беспошлинно наводнила европейский рынок, - все это создает трудности для производителей", - пояснил министр. Он подчеркнул, что продукция сельского хозяйства Украины, имеющая более низкую себестоимость в силу "совершенно иной культуры производства", должна направляться не в Европу, а на свои традиционные рынки сбыта в Азии и Африке. Надь напомнил, что Венгрия сохранила ее транзит по своей территории и предложила ЕС оказать Украине финансовое содействие в осуществлении таких перевозок.

В апреле пять стран Центральной Европы, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

В июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный до середины сентября. 19 июля глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна 15 сентября и сохранит разрешение только на его транзит по своей территории.