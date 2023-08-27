Зеленский надеется, что Запад проведет реструктуризацию внешних долгов Украины

Президент Украины также допустил возможность национализации нескольких энергетических объектов, принадлежащих частным лицам

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что западные страны проведут реструктуризацию большей части внешних долгов страны.

"50 млрд [евро помощи] от стран ЕС - это большие деньги, но их не хватит. Но это не значит, что это единственные деньги, которые они дадут. Подарков нет, нужно к этому привыкать. Деньги - это ничто в сравнении с тем, что мы могли проиграть. Много долгов, я уверен, будут реструктурированы", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "Рада". По словам Зеленского, значительную часть задолженности Украины составляют кредиты, которые придется возвращать через 30 лет.

Глава государства добавил, что власти страны были вынуждены вернуть налоговые проверки для бизнеса и несколько налогов к состоянию на январь 2022 года, поскольку таково было требование Международного валютного фонда и Евросоюза.

Зеленский также допустил возможность национализации нескольких энергетических объектов, принадлежащих частным лицам. "Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было рисков для государства. При всем уважении к частной собственности это требование военного времени", - отметил он. О каких именно объектах или бизнесменах идет речь, президент не уточнил.

20 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о намерении создать специальный механизм военных поставок Киеву на сумму €5 млрд в год до 2027 года в рамках Европейского фонда мира. Как ожидается, этот механизм должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд, рассчитанный также на четыре года, для наполнения которого Брюссель уже призвал страны ЕС внести в бюджет сообщества дополнительные взносы.

14 августа глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Киеву в следующем году необходимо найти $42 млрд внешнего финансирования, чтобы покрыть государственные расходы, не связанные с военной сферой.