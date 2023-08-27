Белоруссия планирует закупить за рубежом около 1 млн тонн зерна

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Бартош спрогнозировал в 2023 году урожай зерновых хуже прошлогоднего

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Урожай зерновых в Белоруссии в 2023 году будет хуже прошлогоднего, поэтому в планах ее властей закупить за рубежом порядка 1 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Бартош.

"Каравай будет поскромнее более чем на миллион тонн, но создать подушку безопасности все-таки необходимо, поэтому мы планируем порядка миллиона тонн, и президент это поручил, закупить извне", - сказал министр в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, есть области и районы республики, которые получили хороший результат, они не только сохранили по урожаю уровень 2022 года, независимо от погодных условий, но и смогли прирасти. "Это говорит о том, что технологии надо все-таки отрабатывать и совершенствовать, и тогда мы не будем зависеть от погодных условий. Зона рискованного земледелия потихонечку будет уходить", - сказал Бартош.

Министр отметил, что из-за изменения климата аграрии начали выращивать новые культуры. "Мы выращиваем и бахчевые уже. Если брать 20 лет назад, то никто, наверное, не верил, что мы можем выращивать грецкий орех, - сказал Бартош. - Сегодня у нас заложены ореховые сады и в Брестской области, и в Минской, которые будут работать в промышленных масштабах".

По данным Белстата, в 2022 году в хозяйствах всех категорий было намолочено зерна 8,7 млн тонн при средней урожайности 34,5 ц с га. Ранее президент Александр Лукашенко отмечал, что прогнозируемый валовой сбор зерна, включая рапс, кукурузу, сурепицу, из-за влияния погодных условий будет меньше уровня 2022 года, при этом указал на необходимость воспользоваться моментом и закупить по низким ценам зерно в России.