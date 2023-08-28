Мосбиржа до конца 2023 года разработает pre-IPO платформу

Первые размещения на площадке планируют реализовывать в приложении брокеров, через которых будут заключаться сделки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московская биржа до конца 2023 года разработает pre-IPO платформу для привлечения компаниями средств на внебиржевом рынке, сообщил журналистам директор департамента рынка акций Борис Блохин.

"До конца этого года мы разработаем технологическую возможность привлечения акционерного капитала, по сути, это будет pre-IPO платформа. <…> После того как мы запустили сервис для совершения сделок с акциями без листинга на внебиржевом рынке, мы получили большое количество запросов от компаний, которые хотели бы привлечь акционерный капитал на ранних стадиях. Они по ряду причин сейчас не готовы к листингу, часто это компании технологического сектора, которые хотят все направить на развитие бизнеса", - сказал он на ежегодном семинаре для журналистов "Медиадни 2023".

Блохин предположил, что объем таких pre-IPO раундов может составить около 100-300 млн руб. "Это не такие огромные суммы, но это дает инвесторам возможность для диверсификации, а также привносит разнообразие инструментов фондового рынка", - сказал Блохин.

Первые размещения на платформе могут состояться в конце 2023 - начале 2024 года и будут доступны в приложении брокеров, через которых будут заключаться сделки. То есть компании, собирающиеся на pre-IPO, должны будут найти брокера, готового предложить их акции инвесторам.

Московская биржа в свою очередь будет обеспечивать аналитическое покрытие. "Нам важно обеспечить качественное аналитическое покрытие. Мы хотим, чтобы компании, которые выходили на рынок капитала, во-первых, были открыты. Чтобы они проводили всевозможные вебинары, стримы со своими потенциальными инвесторами, рассказывали про свой бизнес, рассказывали про себя", - заключил директор департамента.

Мосбиржа также ожидает увеличения числа сделок в этом году в рамках классических IPO. С начала года на торговой площадке прошли два первичных публичных размещения (GECO и CARM), компании привлекли 1,1 млрд рублей.