Мосбиржа доработает механизм предотвращения взрывного роста и падения акций

Директор департамента рынка акций Борис Блохин пояснил, что не допустить необоснованный рост цен позволяет дискретный аукцион

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московская биржа доработает механизм дискретных аукционов для предотвращения взрывного роста и падения на рынке акций, сообщил журналистам директор департамента рынка акций Борис Блохин.

"У нас есть методика против дестабилизации - это документ, который постоянно дорабатывается и обсуждается, в том числе с регулятором. Второй момент - у нас есть дискретный аукцион, который показал свою действенность - по крайней мере цена после введения дискретного аукциона останавливалась. Их проводится много, это своеобразный лежачий полицейский на пути необоснованного роста цены", - сказал он на ежегодном семинаре для журналистов "Медиадни 2023".

Блохин пояснил, что Московская биржа продолжит дорабатывать механизм дискретных аукционов, чтобы в дальнейшем предотвращать повышенную волатильность.