Мосбиржа планирует упростить допуск нерезидентов на российский рынок

Для этого нужно изменить регуляторный ландшафт, пояснил директор департамента рынка акций Борис Блохин

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московская биржа работает над задачей упрощения допуска нерезидентов на российский рынок, сообщил журналистам директор департамента рынка акций Борис Блохин.

"У нас есть большая задача упростить доступ дружественных резидентов на наш рынок. Для этого необходимо изменение регуляторного ландшафта", - сказал он на ежегодном семинаре для журналистов "Медиадни 2023".

Доля инвесторов-нерезидентов из дружественных стран в торгах акциями на Мосбирже очень мала, поскольку режим счетов "С" распространяется не только на недружественных нерезидентов, он распространяется и на иностранных номинальных держателей, также сказал Блохин.

Он пояснил, что пока даже иностранные депозитарии дружественных юрисдикций и инвесторы, которые хотят прийти на российский рынок, не могут этого сделать, так как режим счетов "С" этого не предполагает.