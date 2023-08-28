Мосбиржа планирует стать локальным центром по расчетам в нацвалютах дружественных стран

С начала года допуск на валютный рынок РФ получили семь новых клиентов из стран ЕАЭС, теперь их более 35, рассказал директор департамента денежного рынка биржи Сергей Титов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московская биржа намерена привлекать в качестве прямых участников торгов на валютном рынке дружественных нерезидентов как внутри, так и за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказал журналистам директор департамента денежного рынка биржи Сергей Титов.

"В ближайшем будущем мы планируем привлекать в качестве прямых участников торгов и нерезидентов за пределами ЕАЭС. Соответствующий закон уже принят, но еще необходим выход постановления правительства, которое определит список дружественных стран", - сказал он на ежегодном семинаре для журналистов "Медиадни-2023" добавив, что в планах Мосбиржи - стать локальным центром по расчетам в национальных валютах.

Так, с июля 2022 года объем торгов клиентов из ЕАЭС и Таджикистана в операциях спот вырос на 80%. Также в 6 раз вырос объем торгов тенге к рублю, в 12 раз - турецкой лирой к рублю и в 55 раз - армянским драмом к рублю. "Мы стараемся привлекать участников из стран ЕАЭС, чтобы они торговали этими валютами у нас. Это дает свои плоды, приходят новые участники, растут объемы торгов", - отметил директор департамента.

Титов рассказал, что с начала года допуск на валютный рынок получили семь новых клиентов из стран ЕАЭС, теперь их более 35. Валютно-денежный рынок - это крупнейший сегмент финансового рынка России, где в основными участниками являются банки, брокеры и корпорации. Доля инвесторов-физических лиц в операциях спот на валютном рынке сейчас составляет 18%, по сравнению с 12% в 2022 году.

Расширение торгов валютными парами

Юань становится "новым долларом" - китайская валюта уже занимает около 43% в объеме торгов спот валютного рынка Мосбиржи, рассказал Титов.

При этом в ближайших планах площадки - расширение инструментария, а именно пары рубля с турецкой лирой и гонконгским долларом в режиме клиринга внебиржевых сделок с центральным контрагентом, казахстанским тенге, турецкой лирой и белорусским рублем в сервисе обмена крупноблочной ликвидности. "Ими обычно пользуются крупные участники, совершая сделки на большие суммы", - отметил глава департамента.

Запуск торгов парами с рупией и дирхамами пока находится в проработке. "Рупия, к сожалению, не является свободно конвертируемой валютой, и для того, чтобы запустить торги за пределами Индии, необходимо получить разрешение регулятора Индии. Мы ведем диалог на эту тему, окончательного решения нет. Мы видим спрос со стороны участников рынка. Похожая ситуация с дирхамами, расчеты с которыми достаточно сложны. Немногие компании в России имеют счета в дирхамах, мы тоже работаем над этим. Для удовлетворения спроса инвесторов на инвестирование в дирхам у нас торгуется расчетный фьючерс, в нем есть клиентская активность и интерес инвесторов", - рассказал Титов.