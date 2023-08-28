Объем торгов на рынке драгметаллов Мосбиржи за 7 месяцев вырос в 3,6 раза

По словам директора департамента денежного рынка биржи Сергея Титова, интерес физических лиц к торговле вызван стремлением сохранить свои средства

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объем торгов на рынке драгоценных металлов Московской биржи за семь месяцев 2023 года вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал журналистам директор департамента денежного рынка биржи Сергей Титов.

"В последнее время очень хорошо развивается рынок драгоценных металлов, физическим лицам стало интересно золото, его удобно и быстро можно купить на бирже. В 3,6 раза вырос объем торгов рынка драгметаллов, если сравнивать семь месяцев 2022 и 2023 года", - рассказал он на ежегодном семинаре для журналистов "Медиадни-2023".

Титов пояснил, что интерес физических лиц к торговле драгметаллами вызван стремлением сохранить свои средства. "В данном случае золото выступает как вечная ценность. Управляющие компании, например, создают фонды для инвесторов, привязанные к золоту, и формируют свои фонды на нашем рынке драгоценных металлов. Таким образом общий интерес инвесторов подстегивает развитие этого рынка", - отметил представитель площадки добавив, что в настоящее время объем торгов на рынке драгметаллов составляет около $28 млн в день.

Второй аспект роста объемов торгов золотом состоит в том, что часть компаний и банков держат в своих портфелях драгоценный металл как альтернативу долларовой позиции, добавил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Владимир Крекотень. "Компании продавали этот инструмент по мере роста цены, высвобождая ликвидность для каких-то своих целей, сделок, а частные клиенты, другие корпорации, наоборот, формировали квазидолларовую позицию (через покупку золота - прим. ТАСС), поскольку использовать сам доллар в инвестиционных целях сегодня затруднительно", - пояснил он.