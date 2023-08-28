Мосбиржа в 2023 году вновь намерена преодолеть объем торгов в 1 квадриллион рублей

Как сообщил директор по продажам и развитию бизнеса Владимир Крекотень, оборот за семь месяцев составил 657 трлн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Совокупный объем торгов на Московской бирже по итогам 2023 года может вновь превысить 1 квадриллион рублей, заявил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.

По итогам 2022 года совокупный объем торгов на Московской бирже составил 1,1 квадриллиона рублей, что стало максимальным объемом за всю историю биржевых торгов.

"В этом году мы в третий раз побьем свой собственный бенчмарк в один квадриллион рублей. За семь месяцев оборот составил уже 657 трлн рублей, и мы думаем, что 1 квадриллион мы увидим по итогам этого года", - сказал он на ежегодном семинаре для журналистов "Медиадни-2023". На всех рынках биржи доля инвесторов-физлиц выросла практически в два раза и продолжит расти, считает Крекотень.

Доля физлиц в обороте на рынке акций Московской биржи сейчас составляет коло 81%, дилеров - 14%, доверительного управления - 3%, юрлиц - 2%. "С точки зрения клиентской активности, основная доля - это физические лица, <…> при этом мы видим, что их активность растет", - добавил директор департамента рынка акций Борис Блохин. Он добавил, что в июле на рынке акций Московской биржи 995 тыс. клиентов совершали сделки каждый день.

Капитализация рынка акций в этом году также может превысить исторический максимум. "75% от объема торгов прошлого года мы уже превысили, при этом у нас больше чем полтора квартала в запасе, и в этом году мы можем показать рост по общей активности на рынке акций", - полагает Блохин.