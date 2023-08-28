Мосбиржа планирует запустить вечный фьючерс на свой индекс в сентябре

Объем торгов вечными фьючерсами составил более триллиона руб меньше чем за полтора года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московская биржа в сентябре планирует запустить вечный фьючерс на индекс Мосбиржи, сообщила журналистам глава срочного рынка Мария Патрикеева. Также в сентябре планируется запуск расчетного фьючерса на российский сахар.

"Мы продолжаем расширять линейку вечных фьючерсов и в ближайшее время, в сентябре, мы планируем запустить новый вечный фьючерс на индекс Мосбиржи. Индексные фьючерсы позволяют участвовать в движении цены целого рынка без необходимости покупки отдельных акций и риска поставки базового актива", - сказала она на ежегодном семинаре для журналистов "Медиадни 2023".

Мосбиржа запустила вечные фьючерсы в апреле 2022 года. "За год с небольшим объем торгов ими составил более 1 трлн руб. Число активных клиентов на всех вечных контрактах более 30 тыс. человек. На текущий момент открытый интерес составляет более 50 млрд руб. Инструмент востребован широким кругом участников, в том числе как физическими лицами, так и банками, которые хеджируют свои валютные позиции. Вечные фьючерсы являются удобной аналогией спотового инструмента", - сказала Патрикеева.

Сейчас вечный фьючерс на доллар входит в топ-10 инструментов срочного рынка по среднедневному объему торгов и активно используется клиентами. Фьючерсом на пару доллар/ рубль торгуют не только профессиональные участники рынка, корпоративные клиенты, банки, но и физические лица. "Не обязательно покупать валюту физически, если вы хотите участвовать в движении цены валютного рынка. При покупке валюты есть риски повышенной комиссии у брокеров, сложности с расчетами, и, если вы хотите удерживать позицию или открыть короткую позицию - все это можно сделать с помощью вечного фьючерса на валюту, у которого нет экспирации, это однодневный контракт, и он каждый день автоматически продляется на один день. Мы видим хороший рыночный спрос на вечные фьючерсы - в августе сильно выросли обороты, особенно на пару доллар-рубль", - добавила представитель площадки.

В 2023 году Мосбиржа запустила 30 новых инструментов на срочном рынке. Среди них - фьючерсы на семь валютных пар, преимущественно к рублю, а также производные на индексы DAX 40 и Nikkei 225. Также площадка расширила линейку опционов на акции (шесть новых базовых активов) и запустила премиальные опционы на три основные валютные пары (доллар-рубль, евро-рубль, юань-рубль).

Самым востребованным среди физлиц инструментом на срочном рынке стал фьючерс на природный газ. В августе среднедневной объем торгов составил более 32 млрд руб. В 2023 году среднедневной объем торгов на срочном рынке превышает 420 млрд руб. В сравнении с 2022 оборот вырос на 40%, но еще не вернулся к рекордным показателям 2021 года - 610 млрд руб в день.