Первый розничный продукт в ЦФА появится на "Финуслугах" в конце 2023 - начале 2024 года

Управляющий директор проекта Игорь Алутин также сообщил о скором появлении на платформе первого выпуска корпоративных облигаций для населения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первый розничный продукт в ЦФА (Цифровых финансовых активах) появится в конце 2023 - начале 2024 года на платформе "Финуслуги", сообщил журналистам управляющий директор проекта Игорь Алутин.

"Группа Московская биржа вошла в реестр ОО/ОИС ЦФА. Думаю, мы возьмем суперамбицию - выпустить первый розничный продукт на "Финуслугах" в ЦФА в конце 2023 - начале 2024 года. Я вижу здесь очень большой потенциал", - сказал он на ежегодном семинаре для журналистов "Медиадни 2023".

По оценкам Московской биржи, объем рынка ЦФА к июлю 2023 года составил 20 млрд рублей. Согласно прогнозам, на конец 2023 года объем рынка может достичь 60 млрд рублей, а потенциальный объем рынка через пять лет - 5-10 трлн рублей, также пояснил директор по цифровым активам Московской биржи Сергей Харинов. С марта 2022 года уже совершен 91 выпуск по всей индустрии.

Московская биржа сейчас готовится к проведению пилотных сделок, после этого площадка перейдет к масштабированию. "Дальше нам надо будет реализовать то, что подразумевается под ролью "Оператора обмена ЦФА", то есть постепенно привлекать других участников рынка - других операторов информационных систем, чтобы объединять заявки участников в единый пул ликвидности, нам потребуется расширять линейку продуктов и, скажем, делать более гибкими ЦФА на денежные требования, развивать прочие виды ЦФА, развивать технологии по взаимодействию с различными операторами информационных систем", - добавил Харинов.

Покупателем ЦФА может быть любое физическое или юридическое лицо, сказал он. "По скорости выпуска (при условии быстрого подписания электронной подписью решения о выпуске первым лицом эмитента) в принципе возможно выпустить ЦФА за два часа, что, например, ярко выделяет ЦФА перед классической эмиссией долговых инструментов. Мы также можем наделять ЦФА различными свойствами - ЦФА обеспечены золотом, частью кредитного портфеля, оборотным капиталом (таксомоторным парком, недвижимым имуществом и т. п.). Дополнительная надежность обеспечивается тем, что все сохраняется в распределенном реестре, а значит, записи тождественно равны - они проходят механизм консенсуса. И даже если гипотетически третье лицо попытается в системе внести изменения в записи - система их не примет, так как будет нарушен консенсус", - сказал Харинов.

Для расширения рынка необходимо проработать вопросы, связанные с отдельными положениями бюджетного кодекса. "Это необходимо, чтобы, например, субъекты Российской Федерации могли выпускать ЦФА и тем самым обеспечивать заимствования. Или связанные положениями с деятельностью управляющих компаний и НПФов - чтобы ЦФА, как зачастую более выгодная альтернатива облигации в плане доходности, могла была быть взята в портфель и обеспечить большую отдачу портфеля для вкладчиков, которые ожидают повышенной доходности", - также отметил директор по цифровым активам Московской биржи.

Первый выпуск корпоративных облигаций для населения

Алутин также сообщил, что на "Финуслугах" вскоре появится первый выпуск корпоративных облигаций для населения.

"В ближайшее время будут запущены первые корпоративные облигации для населения на "Финуслугах". Это будет крупный эмитент с рейтингом AAA. Как и предыдущие выпуски народных облигаций регионов, это также будут внебиржевые облигации, которые не имеют волатильности", - сказал он на семинаре.

Продать облигации можно только обратно эмитенту в личном кабинете "Финуслуг" на сайте или через мобильное приложение. Цена продажи облигаций будет складываться из цены их приобретения и суммы накопленного купонного дохода на день исполнения сделки по продаже. "Граждане смогут инвестировать в облигации без риска потери средств. Для людей, которые только интересуются современным финансовым рынком, покупка таких ценных бумаг - это возможность познакомиться с одним из инвестиционных инструментов и тем самым повысить свою финансовую грамотность", - пояснил Алутин.

Инструмент должен выступить альтернативой биржевым инвестиционным инструментам и депозитам физлиц. "Зачастую между ними пропасть - потому что от консервативного сберегательного продукта клиент должен прийти на биржу, имея определенные навыки и знания. Народные облигации на "Финуслугах" - это как раз промежуточный инструмент, так называемый мостик, когда клиент может понять, что такое долговые инструменты, и быть уверен, что не потеряет деньги. Преимуществом продукта с точки зрения инвестора также является отсутствие брокерской комиссии и необходимости устанавливать брокерское приложение", - отметил представитель платформы.

Также площадка готовит запуск народных облигаций Пермского края, новые выпуски Москвы и Калининградской области."Например, Прикамье также будет запускать свои народные облигации на "Финуслугах", средства от которых будут направлены на развитие социальных проектов. Калининградская область будет делать новый выпуск облигаций для населения на "Финуслугах" в сентябре", - заключил Алутин.