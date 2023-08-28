Депозитарий Мосбиржи планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг

НРД также намерен вести реестр квалифицированных инвесторов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Национальный расчетный депозитарий (НРД), который входит в группу "Московской биржи", планирует до конца 2023 года запустить систему быстрого перевода ценных бумаг. Об этом журналистам сообщил председатель правления НРД Виктор Жидков.

"Мы строим систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии с системой быстрого перевода денег, к которой все привыкли. Если ты являешься клиентом какого-то брокера, перевести активы к другому брокеру крайне сложно: встречные распоряжения, документы для налогов и прочее. Мы предложили рынку встроить в приложения брокеров функцию, которая позволит перевести бумаги к другому брокеру в один или несколько кликов. Технически мы это уже реализовали и начинаем тестировать с рядом брокеров", - сказал он на ежегодном семинаре для журналистов "Медиадни 2023".

НРД рассчитывает запустить систему до конца 2023 года. "У нас уже шесть участников тестирования, думаю, до конца года мы это реализуем. Но необходимо внесение изменений в законодательство - в ФЗ-39 "О рынке ценных бумаг" и в Налоговый кодекс, чтобы иметь возможность доставить в место перевода налоговые документы в электронном виде. Помимо перевода бумаги от одного брокера другому, необходимо передать информацию о ее стоимости, чтобы налоги собирались правильно", - пояснил Жидков.

Предполагается, что функция будет распространяться на все виды ценных бумаг, а тарификация сформируется путем бизнес-анализа. При этом, по оценкам, система позволит значительно удешевить перевод бумаг от одного брокера к другому. "В настоящий момент ваше желание перевести бумагу заставляет брокера сделать большое количество итераций. Они должны принять от вас заявление на перевод, отправить его в НРД в стандартном варианте и дождаться квитования с встречным поручением, чтобы начать перевод, сформировать вам документы, основанные на цене, по которой вы покупали. Потом дать вам их в руки, и вы пойдете к другому брокеру. У нас будет, по сути, передача электронного пакета от одного брокера к другому через наши каналы: стоимость услуги - это себестоимость канала, его защищенность и хранение документов", - сказал менеджер.

НРД также намерен вести реестр квалифицированных инвесторов, чтобы централизовать надзор и упростить процесс подтверждения квалификации при переходе клиентов к другому брокеру.