Денежная задолженность Google перед российскими кредиторами превысила 20,1 млрд рублей

Компании намерены ходатайствовать в Арбитражный суд Москвы о признании российской "дочки" корпорации банкротом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Общая сумма денежных обязательств российского подразделения корпорации Google перед его кредиторами на конец августа превысила 20,1 млрд рублей, следует из материалов по итогам первого собрания кредиторов, с которыми ознакомился ТАСС. Компании, принявшие участие в мероприятии, намерены ходатайствовать о банкротстве офиса Google в РФ, в отношении которого уже применена процедура наблюдения.

В первом собрании участвовали представители Федеральной налоговой службы, Ижевского радиозавода, компании "Альфа текстайлз" (импортер и дистрибьютор на российском рынке одежды), картографического сервиса "2ГИС", компании "Проксима текнолоджи" (занимается решением различных задач на заказ) и еще четырех компаний.

Сумма их денежных требований к Google составляет 97,2% от общей, которая, в свою очередь, на дату проведения собрания (22 августа) превышает 20,177 млрд рублей. Из материалов также следует, что кредиторы на собрании решили ходатайствовать в Арбитражный суд Москвы о признании российского Google банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

Дебиторская задолженность подразделения корпорации при этом уже превышает 27 млрд рублей, следовало из документов московского арбитража, опубликованных в конце 2022 года. Задолженность по оплате труда работников и выплате им выходных пособий составляла 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Дело о банкротстве Google в России

В мае 2022 года российская "дочка" корпорации выразила намерение обратиться в суд с заявлением о признании банкротства, заявив, что не может исполнять денежные обязательства. Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО "Гугл" начальную процедуру банкротства - наблюдение - в ноябре того же года.

С тех пор свои требования к Google заявили более 1 тыс. российских компаний, в том числе VK, "1С-Битрикс", "Диасофт" и другие. Большая часть исков связана с неоказанием услуг по размещению рекламы, которые Google приостановил после подачи заявления о банкротстве.

По итогам 2022 года выручка ООО "Гугл" снизилась на 82% в сравнении с годом ранее, со 134,3 млрд до 24,2 млрд рублей. Чистый убыток компании за 2022 год снизился на 61% в сравнении с предыдущим, до 10,2 млрд рублей.