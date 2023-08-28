Импорт авто с пробегом в РФ в июне - июле вырос на 181%

Как отмечается в исследовании "Авито авто", самыми предлагаемыми брендами машин стали Toyota, Honda, Kia, Hyundai и Nissan

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ввоз иностранных автомобилей с пробегом в Россию в июне-июле 2023 года вырос на 181,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена за такую машину составила почти 1,9 млн рублей. Об этом сообщается в исследовании "Авито авто" (есть в распоряжении ТАСС).

"По данным экспертов "Авито авто", предложение авто с пробегом из-за рубежа на платформе в июне-июле 2023 года выросло на 181,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Покупательский интерес к таким автомобилям за год увеличился на 81,2%.

Кроме того, доля ввезенных из-за рубежа подержанных автомобилей за первые два месяца лета выросла до 2% от общего предложения машин с пробегом на "Авито авто". Годом ранее этот показатель составлял 0,7%.

Самыми предлагаемыми ввезенными брендами автомобилей с пробегом в июне-июле 2023 года стали Toyota, Honda, Kia, Hyundai и Nissan. Среди моделей первенство получил автомобиль Hyundai Santa Fe. Его чаще всего продавали под заказ из-за границы в среднем за 2,75 млн рублей. Подержанный Nissan Note из-за рубежа можно было приобрести за 995 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает модель Honda Fit по цене 910 тыс. рублей.