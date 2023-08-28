Напряженность в отношениях КНР и США приведет к подорожанию продукции Apple

Как сообщило агентство Bloomberg, вывод производства из Китая в другие страны способен вызвать рост цен из-за увеличения издержек

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Попытки США ограничить технологический рост Китая и, как следствие, напряженные отношения между двумя странами, вынуждают технологических гигантов, в том числе и Apple, частично выводить свои производства из КНР в другие страны Азии, что может привести к росту стоимости продукции компании. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

Согласно анализу агентства, в настоящее время порядка 80% производственных партнеров Apple так или иначе связаны с Китаем. Вместе с тем за последние годы компания предприняла усилия по выводу части производства из КНР в другие азиатские страны, в основном в Индию и Вьетнам. Как указывает Bloomberg, "разделение глобальной цепочки поставок угрожает повышением цен для обширной базы потребителей Apple, так как производители, перевозчики и бренды пытаются справиться с производством в менее обустроенных местах", что приведет к тому, что "престижные модели [техники], скорее всего, станут дороже в изготовлении".

Как отмечает агентство, еще в 2012 году ни один из подрядчиков Apple не был связан с Индией, теперь же по меньшей мере 15 компаний-подрядчиков организовали там производственные мощности. Помимо этого, следующая модель смартфона компании - iPhone 15 - будет поступать покупателям именно из Индии. Вместе с тем подобная смена курса не может не отразиться на себестоимости конечного продукта, так как в Индии и Вьетнаме "такие базовые сервисы, как обеспечение водой и электричеством намного менее надежны", а также сама производственная инфраструктура менее развита, чем в Китае. "Цена продукции Apple безусловно может возрасти, чтобы отразить потенциально более высокие издержки, - приводит агентство слова эксперта Bloomberg Intelligence Стивена Ценга, - Возможно, рост затрат не в полной мере отразится на окончательной цене, так как это может повредить рынку".

В августе президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, ограничивающий американские инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая. В частности, это касается разработки полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены.