"Известия": в России введут штрафы за торговлю на маркетплейсах контрафактной продукцией

Проект постановления проходит регламентные процедуры

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство РФ намерено с 1 сентября ввести ответственность для маркетплейсов за продажу контрафактных товаров, не имеющих обязательной маркировки. Размер штрафа может составить 300 тыс. рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект соответствующего постановления, разработанный Минпромторгом.

Нововведение обяжет маркетплейсы передавать в систему "Честный знак" данные об обороте маркированных товаров. Если выяснится, что торговая онлайн-площадка хранит или продает без специальной метки продукцию, подпадающую под маркировку, ей будет грозить штраф до 300 тыс. рублей.

Отмечается, что некоторые площадки не признают себя участниками оборота товаров и считают, что оказывают исключительно логистические услуги, отметили в Минпромторге. Согласно проекту постановления, маркетплейсы официально признают участниками торгового оборота, так как помимо функций доставки и предоставления онлайн-витрины компании оказывают услуги складского хранения, подготовки товаров к продаже и их передачу конечному потребителю. "То есть фактически маркетплейсы были участниками товарной цепи. Поэтому предлагаемое постановление устраняет существующий законодательный пробел. Это приведет к снижению доли нелегального оборота товаров на маркетплейсах. Сейчас проект проходит регламентные процедуры, и озвучивать сроки его вступления в силу преждевременно. Рассчитываем, что он будет принят в ближайшее время", - заявили изданию в министерстве.

В пресс-службе Wildberries сообщили "Известиям", что согласны с инициативой Минпромторга. Пространство онлайн-торговли должно быть безопасным для потребителей, поэтому компания самостоятельно применяет меры против появления на площадке сомнительной продукции и поддерживает различные инициативы, в том числе предложение Минпромторга. В пресс-службе Ozon добавили газете, что на площадке запрещена продажа контрафактной продукции, а чтобы предотвратить ее появление, компания проверяет карточки товаров вручную, использует нейросети и изучает отзывы клиентов. В "Яндекс. Маркете" отметили, что за последние три месяца компания обнаружила около 500 продавцов с контрафактными товарами. Кроме того, площадка уже работает с обязательной маркировкой продукции и отслеживает товары, проходящие через собственные склады.