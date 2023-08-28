На форуме "Нефть и газ Сахалина" обсудят возможности локализации нефтесервисных услуг

Обсуждение пройдет в формате круглого стола 26 сентября

ТАСС, 28 августа. Возможности локализации на Сахалине нефтесервисных услуг будут обсуждаться на круглом столе с участием региональных властей и операторов нефтегазовых проектов в ходе "нулевого" дня дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина", сообщила пресс-служба областного правительства.

"Сахалинское правительство обсудит возможности локализации нефтесервисных услуг в регионе. Операторы островных проектов совместно с губернатором области Валерием Лимаренко встретятся с компаниями, заинтересованными в подрядных работах над шельфовыми проектами. Круглый стол состоится накануне Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина", 26 сентября", - говорится в сообщении.

В рамках нулевого дня форума представители компаний в формате круглого стола и последующих встреч один на один смогут презентовать свои услуги, озвучить идеи по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей региона и выступить с предметными предложениями для сотрудничества. Все инициативы будут учтены, а компаниям, чьи проекты станут наиболее востребованными в текущих условиях, представится возможность занять вакантные места и расширить географию работ на Дальний Восток.

"В нашем регионе инвестиции в несырьевой сектор экономики составляют 60%, - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении. - В ближайшие годы у нас появится новая продукция глубокой переработки. Продавать на экспорт и в другие регионы готовую продукцию, а не сырье всегда выгоднее, так как создается добавочная стоимость. Это базовые законы экономики. Именно поэтому сейчас правительство области с крупнейшими игроками нефтегазового рынка прорабатывает возможность развития таких проектов на Сахалине, в непосредственной близости от добываемых природных ресурсов".

27 международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" пройдет с 27 по 29 сентября в Южно-Сахалинске. В мероприятии примут участие более 1 000 экспертов. Одной из ключевых тем станет технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях. В рамках форума пройдут круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписание стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов.