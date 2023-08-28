Эксперты оценили стоимость букета цветов перед 1 сентября в России

По данным ресурса "Чек индекс", средняя стоимость букета с 1 по 24 августа 2023-го составила 2 089 рублей, что на 13% выше уровня 2022 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Букет цветов перед началом учебного года в России в среднем стоит порядка 2,1 тыс. рублей, свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек индекс", с которыми ознакомился ТАСС. Самыми популярными цветами на 1 сентября, как рассказали в российских ретейлерах, являются преимущественно хризантемы и розы.

Аналитический ресурс "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно обрабатывает по 50-55 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России) провел сравнение цен на цветы с 1 по 24 августа текущего года относительно аналогичного периода прошлого года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах в сетевой и несетевой торговле, онлайн- и офлайн-каналах.

По данным ресурса, средний чек на букет цветов за этот период составил 2 089 рублей, что на 13% выше уровня прошлого года. В онлайне средний чек выше - 2 645 рублей (на 18% больше). Число покупок букетов за исследуемый период выросло в годовом выражении на 5% (в том числе в онлайне - на 14%).

"Чаще всего россияне в августе выбирали розы, хризантемы, эустомы, герберы, пионы", - сообщили ТАСС в "Платформе ОФД". Именно эти виды цветов вошли в топ-5 самых популярных по числу покупок. Сильнее всего в августе вырос спрос на пионы - число покупок увеличилось на 16% в годовом выражении. Средний чек на них составил 1 860 рублей (на 19% выше уровня прошлого года).

Число покупок роз выросло на 4%, а средний чек - на 31% (он составил 2 381 рубль). Покупки хризантем повысились на 1%, средний чек - на 6% (до 1 763 рублей). Число покупок эустом снизилось в годовом выражении на 4% (средний чек поднялся на 24%, до 2 414 рублей), гербер - уменьшилось на 11% (средний чек вырос на 15% и составил 1 630 рублей).

Эксперты "Чек индекса" отмечают, что спрос на цветы к школе традиционно растет на неделе, предшествующей Дню знаний (преимущественно в интернет-заказах) и в первые несколько учебных дней после 1 сентября (за счет офлайн-покупок). Кроме того, все чаще в преддверии учебного года закупки цветов происходят коллективно, как правило, от инициативных групп родительских комитетов классов. Такая тенденция больше проявляется в онлайн-заказах крупнейших городов.

Ситуация в торговых сетях

В пресс-службе компании X5 Group ТАСС сообщили, что торговая сеть "Перекресток" в текущем году поменяла ассортимент продаваемых букетов в пользу более доступных вариантов. "Средняя стоимость композиции в августе 2023 года составляет порядка 500 рублей. Помимо классики (розы и хризантемы) в ассортименте появились гортензия, каллы, подсолнечник", - отметили в компании.

Самыми популярными цветами к 1 сентября, по данным ретейлера, остаются хризантемы и розы. Кроме того, аналитики отмечают значительный спрос на гортензии. "В настоящее время проблем с поставками срезанных цветов не наблюдается. Торговая сеть "Перекресток" обеспечит для своих покупателей разнообразный и доступный ассортимент к 1 сентября", - указали в X5.

"Магнит" также готов к повышенному спросу на живые цветы в преддверии 1 сентября. В компании указали, что пик их продаж, как правило, приходится на 30-31 августа, а наибольшей популярностью традиционно пользуются букеты из хризантем, а также горшечные хризантемы, розы и фаленопсисы в горшках.

В ретейлере указали, что расширяют предложение российских цветов. "В магазинах "Магнит" к 1 сентября представлены популярные позиции российского производства: розы Кордана, каллы, хризантемы в горшках, а также букеты из хризантем", - сообщили в пресс-службе компании.