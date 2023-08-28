"Росагролизинг" до конца 2023 года поставит в новые регионы РФ не менее 500 сельхозмашин

Гендиректор компании Павел Косов отметил, что развитие агропромышленного комплекса в этих регионах является стратегической задачей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Не менее 500 единиц сельскохозяйственной техники будет поставлено в новые регионы России по итогам 2023 года, туда уже поставлено более 250 сельхозмашин. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов.

"Сегодня наша работа на новых территориях заключается в том, чтобы обеспечить первоочередную потребность местных сельхозтоваропроизводителей в основных средствах производства. В этом году мы видим потребность в поставке и поставим туда точно не менее 500 сельхозмашин. По нашим прогнозам, в последующие периоды поставки будут увеличиваться, пока не будет обеспечено насыщение парка техники", - сказал он.

Гендиректор компании отметил, что в новые регионы страны уже поставлено более 250 единиц сельхозтехники. Это все виды самоходной, прицепной и навесной техники российского и белорусского производства. Благодаря этому улучшены условия труда для более чем 3 тыс. работников предприятий тех субъектов РФ. Он также напомнил, что "Росагролизинг" в 2023 году проинвестировал в техническую модернизацию новых регионов 2 млрд рублей. "Очевидно, что потребность в финансировании значительно больше", - подчеркнул Косов.

По его словам, развитие агропромышленного комплекса новых регионов является стратегической задачей. "Росагролизинг" готов не только поставлять туда необходимую технику по заявкам аграриев, но и реализовывать крупные инвестиционные проекты: строительство элеваторов, оснащение машинно-тракторных компаний, ферм, заводов, портовых сооружений и другие.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.