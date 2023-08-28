В ремонт хабаровской ТЭЦ вложили свыше 1,5 млрд рублей

Оборудование ТЭЦ готовят к осенне-зимнему периоду

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 (АО "ДГК", входит в "Русгидро") готовят оборудование к осенне-зимнему периоду, на ремонт направлено более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ДГК.

Станция обеспечивает до 60% потребления тепловой энергии столицы Хабаровского края. В январе в морозы на ТЭЦ произошла авария, оставившая без тепла 145 объектов в крупном Индустриальном районе города.

"В 2023 году на электростанции проводят капремонты восьми паровых котлоагрегатов, трех турбоагрегатов и одного генератора. Также пройдет плановое обслуживание шести котлов и четырех турбин", - говорится в распространенном сообщении.

Уже починили один из турбоагрегатов, а также котел и две турбины. Продолжаются работы на шести котлах. На техобслуживании находятся еще четыре котла и три турбины. Специалисты меняют и элементы на паровом коллекторе, чинят водооросительную систему и другое оборудование.

"Все ремонты основного и вспомогательного оборудования важны, ведь каждая единица в период осенне-зимнего периода обеспечивает надежную работу станции", - сказал заместитель главного инженера ХТЭЦ-1 Дмитрий Перфильев, слова которого приводятся в сообщении ДГК.

К работам привлечено в общей сложности более 250 человек собственного персонала и сотрудников подрядных организаций.