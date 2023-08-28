Турция может предложить себя как транзитную страну для поставок зерновых из России

Москва и Анкара обсуждают проект поставок российской пшеницы в Турцию, переработки ее в муку и последующей отправки в бедные страны Африки, сообщил источник

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным может предложить использовать территорию Турции как страны-транзитера для поставок российской сельхозпродукции в другие страны. Об этом сообщил ТАСС источник в местных транспортных кругах, отметив, что такое предложение может вызвать интерес у российской стороны.

"Между сторонами обсуждается проект поставок российской пшеницы в Турцию, переработки ее в муку и последующих поставок в бедные страны Африки. К этой схеме может быть добавлено предложение об использовании Турции как страны-транзитера для российской сельхозпродукции. Оно может вызвать интерес у российской стороны и способствовать ее возвращению в зерновую сделку", - сказал собеседник.

При этом, добавил он, Россия должна видеть готовность Запада идти на встречу в удовлетворении ее требований по снятию преград на пути экспорта зерновых и удобрений.

Встреча Эрдогана и Путина может состояться в начале сентября в Сочи, сообщал ранее дипломатический источник в Турции. Официального подтверждения этой информации пока не было.