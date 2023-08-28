Эксперт: поставки сельхозтехники в российские регионы в 2023 году выросли на треть

Гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов также отметил, что российские и белорусские машиностроители закрывают большую часть потребности аграриев в сельхозтехнике

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Поставки сельскохозяйственной техники в российские регионы с начала 2023 года выросли на 32% в абсолютном и на 48% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 9 тыс. единиц техники из запланированных на текущий год 13 тыс. уже поставили и работают в хозяйствах. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов.

"Поставки техники выросли на 32% в штуках и на 48% в деньгах год к году. <…> Если говорить в абсолютных цифрах, то до конца года мы должны поставить не менее 13 тыс. единиц техники. Уже поставлено и работает в хозяйствах более 9 тыс. Поэтому мы очень уверенно идем по этому году, несмотря на сложности, которые так или иначе присутствуют", - сказал он.

Разницу в динамике поставок гендиректор "Росагролизинга" объяснил ростом стоимости техники. "К сожалению, это говорит о не очень хорошей тенденции - цена на технику растет. Рост цен не сможет не отразиться в том числе на ценах на конечный товар, который производят агропредприятия. По нашим скромным расчетам, 25% от стоимости конечного продукта - это стоимость техники", - объяснил Косов.

По его словам, традиционными лидерами по поставкам сельхозтехники являются регионы юга страны, Поволжья, Центральной России, Зауралья, Сибири. Для Дальнего Востока действуют отдельные программы "Росагролизинга" со специальными условиями. Гендиректор компании также подчеркнул, что российские и белорусские машиностроители закрывают большую часть потребности аграриев в сельхозтехнике. Также в Россию она поставляется из Китая, Турции, Индии, Ирана и других стран.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.