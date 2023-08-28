Промпроизводство в Подмосковье выросло более чем на 10%

Зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что по шести производственным направлениям в регионе наблюдается рост показателей более чем на 20%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Промышленное производство выросло более чем на 10% в Московской области за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с показателями аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Промпроизводство в Подмосковье продолжает расти - за первые семь месяцев 2023 года рост составил 10,4%, по сравнению с показателями прошлого года. Обрабатывающая промышленность региона в отчетный период выросла на 12,3%", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что по шести производственным направлениям в Московской области наблюдается рост показателей более чем на 20%. Например, рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий в отчетном периоде составил 55,5%. Производство транспортных средств и оборудования выросло на 36,2%, а производство резиновых и пластмассовых изделий - на 27,3%.