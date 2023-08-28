В Ступинском округе Подмосковья запустили производство архитектурного декора

Также на предприятии до конца года реализуют производство теплоизоляционных плит

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Компания "Кералайт" при содействии Корпорации развития Московской области запустила в городском округе Ступино производство архитектурного декора, до конца года на предприятии также будет реализовано производство теплоизоляционных плит. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций в проект компании "Кералайт" составит около 400 млн рублей. Производство архитектурного декора уже запущено на полную мощность. Что касается цеха по производству утеплителя, то там сейчас ведутся пусконаладочные работы. Его запуск запланирован на IV квартал 2023 года", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что компания выпускает архитектурный декор из пенокерамики - балясины, пилястры и карнизы. Их производят из материала, который практически не подвержен воздействию внешних факторов. Теплоизоляционные плиты различной плотности и температурой применения от минус 40 до плюс 70 градусов планируют производить с использованием инновационного композиционного материала на основе цемента, вспененного полистирола и модифицирующих добавок. Материал будет отечественного производства, его разработкой занимаются технологи компании.

Поясняется, что в настоящее время на предприятии ведется настройка станков по производству утеплителя, в ближайшее время приступят к обучению операторов, которые будут следить за работой оборудования.

"Производственные мощности на первом этапе составят 150 куб. м теплоизоляционных плит в сутки при работе в одну смену. При выходе на проектную мощность и график в несколько смен объем выпускаемой продукции в сутки увеличится до 500 куб. м. Если говорить про элементы декора из пенокерамики, то здесь важно отметить, что все заказы будут выполняться по индивидуальным эскизам. То есть это будет не серийное производство, а, скорее, уникальное, штучное", - привели в пресс-службе слова гендиректора Корпорации развития региона Владимира Слипенькина.