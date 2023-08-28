Эксперт: некоторые АЗС из-за роста цен в опте вынуждены продавать топливо в убыток

Как заявил коммерческий директор сети АЗС "Нефтьмагистраль" Сергей Соловьев, независимые станции вынуждены поднимать розничные цены

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Некоторые вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), которые имеют собственные добычные и перерабатывающие мощности, в настоящий момент вынуждены продавать топливо себе в убыток из-за роста оптовых цен на топливо. Независимые же АЗС не могут себе позволить торговать в убыток, поэтому в настоящий момент они теряют клиентов, сообщил ТАСС коммерческий директор сети АЗС "Нефтьмагистраль" Сергей Соловьев.

"Многие сети АЗС, принадлежащие ВИНКам, уже торгуют топливом по цене ниже оптовой. Однако независимые АЗС не могут себе позволить так вести бизнес. Мы вынуждены поднимать розничные цены, и сейчас топливо у нас стоит дороже. Это приводит к тому, что часть клиентов переезжает на АЗС ВИНКов", - рассказал Соловьев.

"Сейчас независимые АЗС не могут встать в цену нефтяных компаний, у которых она на 3-4 рубля дешевле при пересчете на 1 литр топлива. Например, если Аи-95 в закупочной цене стоит 55 рублей, то отдельные нефтяные компании продают его за 53-54 рубля за литр, то есть дешевле, чем независимые АЗС его покупают оптом", - пояснил собеседник агентства.

О ценах

По данным Росстата, стоимость бензина на АЗС с 15 по 21 августа 2023 года увеличилась на 0,56% по сравнению с предыдущий неделей, при этом уровень инфляции за аналогичный период был в шесть раз ниже и составил 0,09%. С начала года рост цен на бензин составил 6,62%, что также выше уровня инфляции в 3,62% за тот же период.

Рост стоимости дизельного топлива с 15 по 21 августа составил 1,31%, что в 14,5 раза выше уровня инфляции за эту неделю. При этом с начала года цена дизеля выросла на 2,73% при инфляции 3,62%.

Минэнерго, комментируя данные Росстата по росту цен на бензин на АЗС выше инфляции, называло такую ситуацию временной. Поскольку стоимость моторного топлива определяется рынком, то в отдельные моменты происходят колебания, поясняли в Минэнерго.

Там подчеркивали, что уже принимаются шаги, направленные на снижение волатильности, в том числе было принято решение об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13% и дизельного топлива - до 9,5%.

Минэнерго ежесуточно мониторит ситуацию с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок.

При этом цены на АЗС росли выше инфляции и в июле 2023 года, когда они увеличились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как инфляция за этот период была в 3,5 раза ниже - 0,63%.