Эксперт: без ограничения экспорта бензина на рынке РФ может возникнуть дефицит

Как заявил коммерческий директор сети АЗС "Нефтьмагистраль" Сергей Соловьев, "сейчас слишком большой разрыв между ценами на внешнем и внутреннем рынке"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Коммерческий директор сети АЗС "Нефтьмагистраль" Сергей Соловьев считает, что отсутствие вмешательства правительства и новых мер по регулированию топливного рынка может привести к дефициту предложения и к разорению ряда независимых АЗС.

"В этой ситуации самым простым и действенным способом было бы введение экспортных пошлин или увеличение производства для покрытия спроса", - заявил Соловьев ТАСС. При этом он не согласился с позицией Минэнерго России, которое считает нынешнюю ситуацию на рынке временной и сезонной.

"Сейчас слишком большой разрыв между ценами на внешнем и внутреннем рынке, поэтому осенью и зимой ситуация не стабилизируется без дополнительных мер со стороны правительства", - считает Соловьев. "Если ничего не делать, то это может привести к разорению ряда независимых АЗС, а потом возникнет и дефицит на АЗС ВИНКов [вертикально-интегрированных нефтяных компаний] - у них тоже не хватит топлива для покрытия возросшего спроса", - пояснил Соловьев.

По его словам, введение ограничений экспорта топлива позволило бы не только наполнить бюджет, но и сгладить разницу между внутренним и внешним рынками по их привлекательности для поставок российского бензина и дизеля.

О причинах возможного дефицита

Соловьев считает, что в ряде регионов уже сейчас есть дефицит предложения, который спровоцировали остановки НПЗ на ремонт, а также увеличение спроса из-за роста грузоперевозок и появление необходимости удовлетворять потребности новых регионов в топливе.

"Основным и главным фактором текущей ситуации на рынке является диспаритет цен на топливо между внутренним и внешним рынками, который произошел в том числе из-за налогового регулирования и повышения налогов на топливную отрасль внутри России. Сейчас они составляют до 70% и более в стоимости каждого литра как в рознице, так и в опте", - отметил он.

По словам Соловьева, изначально такая ситуация сложилась из-за налогового маневра, на который пошла России из-за требований ВТО. В результате страна постепенно обнуляет экспортную пошлину, повышая НДПИ и объем акцизных платежей, делая тем самым экспорт более привлекательным.

В свое время этот диспаритет был устранен за счет введения демпфера, который компенсирует нефтяникам недополученную прибыль от экспорта, что делало внутренние цены в опте сопоставимыми с экспортом. Однако со временем и после его корректировки, демпфера стало не хватать. В итоге топливный рынок России стал жить в условиях постоянной волатильности, пояснил Соловьев.

В результате ряд вертикально-интегрированных компаний, которые имеют собственные добычные и перерабатывающие мощности, в настоящий момент вынуждены продавать топливо себе в убыток из-за роста оптовых цен на топливо. Независимые же АЗС не могут себе позволить торговать в убыток, поэтому в настоящий момент они теряют клиентов.

"Многие сети АЗС, принадлежащие ВИНКам, уже торгуют топливом по цене ниже оптовой. Однако независимые АЗС не могут себе позволить так вести бизнес. Мы вынуждены поднимать розничные цены, и сейчас топливо у нас стоит дороже. Это приводит к тому, что часть клиентов переезжает на АЗС ВИНКов", - подчеркнул Соловьев.

"Сейчас независимые АЗС не могут встать в цену нефтяных компаний, у которых она на 3-4 рубля дешевле при пересчете на 1 литр топлива. Например, если Аи-95 в закупочной цене стоит 55 рублей, то отдельные нефтяные компании продают его за 53-54 рубля за литр, то есть дешевле, чем независимые АЗС его покупают оптом", - заключил он.

Позиция Минэнерго

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов ранее заявлял, что министерство рассматривает два варианта возможности ограничения экспорта, которые позволят не допустить возникновения "серого экспорта": введение списка экспортеров нефтепродуктов и лицензирование экспорта. Решение пока не принято, но рассматривается в правительстве.

При этом Минэнерго считает, что на рынке нет дефицита топлива. Уровень производства нефтепродуктов на заводах полностью обеспечивает текущий спрос на топливо с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также поставки запасов с нефтебаз на местах по рекомендациям Минэнерго и ФАС, отмечали в министерстве.

По данным Минэнерго, в настоящее время выпуск автомобильного бензина в объеме 117,4 тыс. тонн в сутки соответствует среднему уровню августа 2021 и 2022 года, а производство дизтоплива (232 тыс. тонн в сутки) почти на 10% выше уровня августа предыдущих лет.

Газета "Известия" при этом писала, что в регионах России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. В частности, это происходит в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Калмыкии и Хабаровском крае.

О проблемах с логистикой в южные регионы сообщали и в РЖД. По данным компании, на южном направлении наблюдается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями, что затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объемов перевозок. При этом по отдельным терминалам в Южном федеральном округе количество цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз.

Минэнерго в этой связи заявляло, что взяло на особый контроль вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС. Штаб Минэнерго работает и над повышением ритмичности и оптимизации расходов на логистику для всех участников.