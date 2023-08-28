"Ведомости": логистический подрядчик H&M потребовал у компании свыше 245 млн рублей

Руководитель направления юридической компании a.t.Legal Олег Мамонт сообщил, что истцы рассматривают вариант, при котором H&M может предложить заключить мировое соглашение с выплатой справедливой компенсации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Логистический подрядчик H&M - компания ООО "Логистикаспецтранс" - потребовала у компании H&M взыскать убытки за несоблюдение заверения по устойчивому развитию бизнеса. Они оцениваются в свыше 245 млн рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исковое заявление и слова представителя истца Олега Мамонта.

21 августа компания ООО "Логистикаспецтранс" обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к H&M с требованием взыскать убытки в размере 245,8 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. Иск был подан из-за несоблюдения заверения по устойчивому развитию бизнеса, уточняет газета. Представители истца отметили, что компания, полагаясь на обещания H&M, пошла на целевое приобретение 50 транспортных средств, отвечающих требованиям H&M и объему заявок. Также предприятием была организована автотранспортная база, как того требовали выставленные H&M условия тендера.

Авторы иска подчеркнули, что в июле 2022 года H&M Group официально объявила об остановке бизнеса в России, несмотря на принятые обязательства, в результате чего объемы грузоперевозок по договору существенно сократились. Олег Мамонт, руководитель направления юридической компании a.t.Legal, представляющей интересы истца, пояснил газете, что логистический подрядчик "Логистикаспецтранс" был вынужден продолжать нести расходы на транспорт. По его словам, эти убытки находятся в прямой причинной связи с действиями H&M.

"Мы выражаем надежду, что суд, основываясь на нормах действующего законодательства и мартовском решении ВС, примет решение в пользу истца", - отметил Мамонт "Ведомостям". Он также подчеркнул, что истцы рассматривают вариант, при котором H&M может предложить заключить мировое соглашение с выплатой справедливой компенсации. Иначе представители истца допускают также применение обеспечительных мер в отношении активов ответчика, добавляет газета.

"Ведомости" направили запрос в H&M о позиции по поводу иска. В штаб-квартире компании на запрос газеты не ответили. "В самом документе говорится, что от урегулирования претензий в досудебном порядке компания отказалась", - написали "Ведомости".