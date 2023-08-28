Эксперт: усилия Турции по зерновой сделке не дадут результата без выполнения требований РФ

В российской части пакетной сделки выдвигаются условия, такие как возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT, доступ к денежным активам, страхование и восстановление транспортной логистики, рассказал дипломатический источник в Турции

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Усилия Турции по возобновлению черноморской зерновой сделке могут не дать результата, если у России не будет уверенности в том, что ее часть пакетной сделки в рамках стамбульских договоренностей будет выполнена. Такое мнение выразил ТАСС дипломатический источник в Турции.

"Возвращение России в зерновое соглашение все еще возможно. Турция прилагает усилия, чтобы сделка была восстановлена, проводя переговоры с ООН и Западом. Но Запад должен выполнить требования российской стороны, в частности о возвращении Россельхозбанка в систему SWIFT, о доступе к денежным активам, страховании и восстановлении транспортной логистики. Если этого не произойдет или у России не будет уверенности в том, что ее требования выполнят, то она может не вернуться в сделку", - сказал собеседник, говоря о предстоящих переговорах в Москве главы МИД Турции Хакана Фидана и планируемой встрече президентов двух стран Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила на минувшей неделе, что Фидан в ближайшее время посетит Москву. Эта поездка будет предшествовать переговорам Эрдогана и Путина, которые, по данным дипломатических источников, могут состояться в Сочи, предположительно, 4 сентября.