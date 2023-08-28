"Росагролизинг" намерен обеспечить потребность аграриев в беспилотниках для полевых работ

Гендиректор компании Павел Косов также отметил, что сельское хозяйство не может стоять в стороне от мировых тенденций и не внедрять цифровые технологии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Росагролизинг" намерен обеспечивать любую потребность российских аграриев в беспилотниках для проведения полевых работ. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов.

"Я с радостью прочитал, что Минсельхоз заказал на 2024 год 142 беспилотника, в том числе тяжелых, для проведения агрономических работ. У нас в номенклатуре беспилотники есть, разных производителей. Поэтому мы будем с удовольствием обеспечивать любую потребность в такой технике", - сказал он.

Гендиректор "Росагролизинга" отметил, что сельское хозяйство не может стоять в стороне от мировых тенденций и не внедрять цифровые технологии. Все крупнейшие российские агропредприятия имеют разработки по автопилотам, в том числе по ночному пилотированию, телеметрии, аналитике по урожаю. "Росагролизинг" в позапрошлом году также начал выводить инновационные продукты в свою продуктовую линейку.

Полный текст интервью будет опубликован в 10.00 мск.