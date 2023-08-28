В Казахстане прокомментировали опасения об открытии хаба Microsoft в интересах США

Как указали в Минцифры, открытие мультирегионального хаба подтверждает, что Microsoft видит в стране "стабильного и перспективного партнера"

АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Одним из направлений работы мультирегионального хаба компании Microsoft, который планируют открыть в Казахстане, станет поддержка и обучение местных IT-специалистов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"По информации представителей компании Microsoft, основной задачей мультирегионального хаба будет координация и поддержка деятельности компании в регионе. Также к деятельности мультирегионального хаба будут относиться вопросы анализа местных рынков и потребностей, чтобы адаптировать продукты и услуги Microsoft под требования конкретного региона", - рассказали в пресс-службе.

Отмечено, что в рамках партнерских отношений мультирегиональный хаб будет являться связующим звеном по налаживанию сотрудничества с компаниями, разработчиками и другими партнерами в регионе. "Кроме того, одной из приоритетных задач мультирегионального хаба будет обучение и поддержка местных IT-кадров. В рамках данного сотрудничества мультирегиональный хаб планирует предоставлять обучающие программы, ресурсы и поддержку для разработчиков, IT-специалистов и клиентов, чтобы помочь им эффективно использовать продукты и технологии Microsoft", - пояснили в пресс-службе.

В министерстве также прокомментировали опасения, высказанные некоторыми экспертами о том, что деятельность хаба будет осуществляться в интересах США, в том числе американских спецслужб. "Никаких опасений касательно деятельности хаба в интересах США не наблюдается. Открытие мультирегионального хаба подтверждает, что Microsoft видит в нашей стране стабильного и перспективного партнера. Это позволяет значительно ускорить принятие тех или иных решений ввиду прямой коммуникации с головным офисом компании в регионе", - проинформировали в пресс-службе. По данным ведомства, сейчас ведутся переговоры по запуску совместной акселерационной программы между Astana Hub и Microsoft for Startups, в рамках которой будут организованы серии семинаров и обучающие курсы, направленные на развитие IT-индустрии и инноваций.

Договоренность об открытии хаба

10 апреля 2023 года состоялась встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина и генерального директора Microsoft по Казахстану Сергея Лещенко, в ходе которой достигнута договоренность по открытию на базе казахстанского офиса компании мультирегионального хаба Microsoft. Он будет дислоцироваться в городе Алма-Ате. Деятельность хаба охватит страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

Ранее в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что инициатива по созданию в Казахстане мультирегионального хаба компании Microsoft реализуется в интересах США. По его мнению, цель такой инициативы - "подсадить эти страны на IТ-индустрию, напичканную "закладками", которые упрощают американским спецслужбам их разведдеятельность".