Выручка Whoosh за I полугодие по МСФО выросла на 62%

Как сообщили в компании, этот показатель достиг 4,4 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Выручка кикшерингового сервиса Whoosh за I полугодие 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 62% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла 4,4 млрд рублей. Об этом сообщается в отчетности компании.

Чистая прибыль в I полугодии выросла в 3,4 раза и составила 1,3 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 45%, до 2 млрд рублей. Чистый долг на конец первого полугодия 2023 года составил 4,6 млрд рублей.

Количество поездок за первые восемь месяцев 2023 года выросло на 94%, до 71,5 млн, уточняется в отчетности. Число самокатов выросло на 68% за тот же период, до 138 тыс. Число зарегистрированных аккаунтов по состоянию на 26 августа в сервисе также выросло на 56% в сравнении с аналогичным показателем конца 2022 года, до 18,6 млн.