"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,6 млн куб. м через "Суджу"

Хранилища Европы заполнены уже более чем на 92%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в августе 2023 года на 28% ниже прошлогодних и упали до минимума за многолетний период, но хранилища Европы заполнены уже более чем на 92%. Цены на газ опустились ниже $400 за 1 тыс. куб. м на фоне новостей о том, что австралийская Woodside Energy договорилась с профсоюзом работников своих СПГ-заводов об отмене забастовки. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,6 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,6 млн куб. м на 28 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки составил 41,5 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал в Международный арбитражный суд прошение об арбитраже против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 26 августа, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 25 млн куб. м. В то же время закачка составляла 236 млн куб. м - минимум за последние девять лет.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 92,31% (на 12,59 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится около 101,5 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ), считают в российском холдинге.

Температуры в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе прогнозируются холоднее, чем в предыдущую семидневку, и ниже климатической нормы. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в августе упала до 13%.

Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы вновь возросли до рекордны показателей для конца августа. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 54% от максимума. При этом ситуация с забастовками на СПГ-заводах в Австралии частично разрешилась: Woodside Energy договорилась с профсоюзом работников об отмене забастовки, но работники СПГ-завода Chevron в Австралии проголосовали за проведение забастовки.

Средняя цена закупки газа в июле в Европе составляла $337 за 1 тыс. куб. м, в августе - в среднем около $392 за 1 тыс. куб. м.