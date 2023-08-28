Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику основных индексов

По данным на 10:10 мск, индекс Мосбиржи поднимается до 3 166,51 пункта, индекс РТС снижается до 1 042,76 пункта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует разнонаправленную динамику основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:10 мск, индекс Мосбиржи поднимается на 0,29%, до 3 166,51 пункта, индекс РТС снижается на 0,1%, до 1 042,76 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 161,36 пункта (+0,13%), а долларовый индекс РТС снизился на 0,41%, до 1 039,54 пункта.

Курс доллара на Мосбирже растет на 0,33% - до 95,73 рубля, евро - на 0,55%, до 103,59 рубля. Курс юаня находится на уровне 13,108 рубля (+0,45%), свидетельствуют данные торгов на 10:10 мск.