Акции Whoosh на Мосбирже росли на 5%

Котировки пошли вверх после сообщения о публикации отчета по МСФО за I полугодие

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Акции кикшерингового сервиса Whoosh на Московской бирже росли на 5%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх после сообщения о публикации отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие.

По данным на 10:00 мск, бумаги компании росли на 5%, до 271,96 руб. К 10:15 мск акции замедлили рост до 2,18% и находились на уровне 263,64 руб.

Выручка кикшерингового сервиса Whoosh за I полугодие 2023 года по МСФО выросла на 62% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла 4,4 млрд рублей. Чистая прибыль в I полугодии выросла в 3,4 раза и составила 1,3 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 45%, до 2 млрд рублей. Чистый долг на конец первого полугодия 2023 года составил 4,6 млрд рублей

Whoosh - российский кикшеринговый сервис, на данный момент работает в 45 городах России, парк компании составляет 85 тыс. электросамокатов.