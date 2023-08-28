VK увеличит долю в онлайн-школе "Тетрика" до 90%

Компания намерена усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования за счет объединения "Тетрики" и "Учи.Дома"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. VK заключила сделку об увеличении доли в онлайн-школе "Тетрика" до 90%. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее VK принадлежало 45% компании.

"VK объявляет о подписании сделки, по условиям которой холдинг увеличит долю в онлайн-школе "Тетрика" до более чем 90%. VK намерена усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования за счет объединения "Тетрики" и "Учи.Дома", - сообщили в пресс-службе.

Объединение позволит VK сконцентрировать ресурсы на развитии сервисов в сегменте репетиторства, пояснили в пресс-службе. Оба проекта продолжат работу под своими брендами.

"Учи.Дома" входит в группу компаний "Учи.ру" - российскую образовательную онлайн-платформу, и является платформой для индивидуального обучения детей школьным предметам и программированию с учителем, напомнили в пресс-службе компании. "Учи.ру" в свою очередь является частью VK. На конец учебного года 2022-2023 на платформе "Учи.ру" было зарегистрировано свыше 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 тыс. учителей.