В Messer заявили, что промышленность ФРГ страдает от неопытности руководства страны

По словам главы наблюдательного совета концерна, правительство республики не очень хорошо понимает потребности германских компаний

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Нехватка практического опыта в сфере экономики, которая наблюдается у представителей германского истеблишмента, негативно сказывается на промышленности ФРГ. Такое мнение выразил Штефан Мессер, глава наблюдательного совета германского концерна Messer, занимающегося производством промышленных газов.

По словам бизнесмена, правительство республики не очень хорошо понимает потребности германских компаний. "Это связано в том числе и с тем, что у власти находится много политиков, не имеющих достаточного опыта", - сказал Мессер в интервью газете Handelsblatt. Он отметил, что наблюдает отсутствие у германских политиков реального опыта, необходимого для понимания "экономики и механизмов ее действия". "Хаос в Берлине повергает меня в уныние", - добавил эксперт.

По мнению Мессера, репутация страны "как промышленной площадки трещит по швам". "Очевидно, что Германия сильно отстает в международном сравнении. Но мало что делается для того, чтобы остановить это", - пояснил он. В этом контексте предприниматель призвал правительство ФРГ разработать "четкую стратегию для решения центральных экономических проблем страны".

Компания Messer была основана как семейное предприятие в 1898 году. В настоящее время она поставляет кислород, азот, аргон и другие индустриальные газы различным производственным предприятиям и считается одним из мировых лидеров в этой сфере.

Федеральное статистическое ведомство Германии проинформировало в конце июля, что ВВП республики во втором квартале текущего года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации. В первом квартале этого года ВВП республики сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В четвертом квартале 2022 года он уменьшился на 0,5%.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, а в 2024-2026 гг. рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.