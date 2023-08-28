Чистая прибыль "Совкомфлота" за I полугодие по МСФО составила $496 млн

В компании сообщили, что сохраняют приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Совкомфлота" за первое полугодие 2023 года по МСФО составила $496 млн, по итогам II квартала - $210,1 млн. Об этом сообщили в пресс-службе компании. По итогам I полугодия 2022 года "Совкомфлот" не раскрывал свою отчетность.

Выручка компании в тайм-чартерном эквиваленте за первое полугодие 2023 года составила $1,08 млрд.

В "Совкомфлоте" отметили, что компания сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.

"По результатам первого полугодия 2023 года компания продемонстрировала позитивную динамику финансовых показателей, что было обусловлено как сохранением положительной конъюнктуры танкерного рынка, так и устойчивой работой портфеля долгосрочных контрактов", - отметили в компании.

После публикации отчетности в 10:00 мск акции "Совкомфлота" на Мосбирже росли на 3,34%, до 119 рублей. К 10:22 мск котировки акций компании перешли к снижению и торговались на уровне 114,16 рубля (-0,86%).

Основным акционером "Совкомфлота" является государство - 82,8% акций. Миноритарным акционерам принадлежит 15,6% акций, 1,6% - находятся на балансе дочерней организации.