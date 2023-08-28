Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились ростом котировок

Рост котировок отмечен на фоне решения регулирующих органов снизить в Китае до 0,5% гербовый налог на операции с ценными бумагами на фондовом рынке

ШАНХАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Торги на фондовых биржах материкового Китая завершились в понедельник ростом основных индексов после решения властей снизить гербовый сбор на операции с ценными бумагами. Об этом свидетельствует информация на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов поднялся на 1,13%, до отметки 3098,63. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на этой фондовой площадке ("голубые фишки"), ушел вверх на 1,32%, а индекс высокотехнологичной площадки Star Market прибавил 1,13%. Утром торги открылись с роста основного индекса более чем на 5%.

По ключевым отраслевым индексам на торгах в Шанхае преобладала положительная динамика. Сильнее всего выросли акции компаний, связанные с недвижимостью, энергетикой, информационными и телекоммуникационными технологиями. В небольшой минус ушел индекс потребления.

Торги на фондовой бирже в Шэньчжэне также закрылись в плюсе. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 1,10%, до отметки 10241,72. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 прибавил 1,17%.

Рост котировок отмечен в понедельник на фоне решения регулирующих органов снизить в Китае с 1% до 0,5% гербовый налог на операции с ценными бумагами на фондовом рынке в целях повышения привлекательности рынка капитала и доверия инвесторов. Соответствующая корректировка налога вступила в силу с 28 августа. В прошлый раз гербовый налог снижался в 2008 году с 3% до 1%.

Участники рынка также позитивно отреагировали на начавшийся визит в КНР министра торговли США Джины Раймондо, которая планирует обсудить с китайской стороной накопившиеся вопросы в торговле между странами.