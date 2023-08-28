Whoosh может выплатить промежуточные дивиденды за 2023 год на 1,14 млрд рублей

Точную сумму определит совет директоров в октябре

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис Whoosh может направить на выплату промежуточных дивидендов за 2023 год 1,14 млрд рублей. Об этом сообщил финансовый директор компании Александр Синявский, слова которого приводятся в отчетности.

"В соответствии с нашей дивидендной политикой, минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд рублей. Совет директоров в октябре примет решение о рекомендованной сумме дивидендов", - сказал Синявский.

Согласно дивидендной политике компании, рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяет совет директоров. Минимальный целевой уровень зависит от показателя чистого долга/EBITDA на последнюю отчетную дату консолидированной отчетности. Минимальный целевой уровень определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

Осенью 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 1 млрд рублей.