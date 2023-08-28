Цифровой ассистент "Госуслуг" может быть интегрирован в голосового помощника "Яндекса"

При помощи новой интеграции можно получить, в частности, выписку о материнском капитале, выписку о лицевом счете в Социальном фонде, выписку из трудовой книжки и справку о размере пенсии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Цифровой ассистент портала "Госуслуги" "Робот Макс" получил возможность интеграции с умными устройствами и сервисами "Яндекса", которые поддерживают возможность работы с голосовым помощником "Алиса". Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ, опубликованном в Telegram-канале министерства.

"Госуслуги" с "Роботом Максом" теперь доступны на умных устройствах с "Алисой". "Макс" расскажет, как воспользоваться нужным сервисом, пришлет ссылку в приложение "Госуслуги" или, если нужно, сам подаст заявление", - сказано в сообщении.

При помощи новой интеграции можно получить, в частности, выписку о материнском капитале, выписку о лицевом счете в Социальном фонде, выписку из трудовой книжки и справку о размере пенсии. Также у цифрового ассистента портала "Госуслуги" можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги.

В дальнейшем, отметили в Минцифры, число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. "Задать вопрос можно на любом устройстве с "Алисой", а также в "Браузере", "Навигаторе" или приложении "Яндекса", - добавили в министерстве.

Чтобы создать интеграцию голосовых помощников, необходимо авторизоваться на "Госуслугах" или войти в мобильное приложение "Госуслуги", написать в чат "Роботу Максу" сообщение "Алиса", нажать "Связать аккаунты", после чего в ответном сообщении придет код доступа. Затем необходимо попросить "Алису" запустить "Госуслуги" или позвать "Робота Макса", произнести код доступа, после чего можно будет узнать всю интересующую информацию.

В министерстве заверили, что связь аккаунтов происходит без передачи персональных данных, а через 12 месяцев ее нужно будет подключить заново. Если же запросов к "Алисе" не будет в течение трех месяцев, то связь отключится автоматически, отмечается в сообщении.