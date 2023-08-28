"Фортум" нарастил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии в 1,8 раза

Выручка от реализации выросла на 16%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Фортум" в первом полугодии нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза, до 9,083 млрд рублей. Об этом сообщила компания.

Выручка от реализации выросла на 16% и составила 46,6 млрд рублей.

Операционная прибыль компании увеличилась на 18,5%, до 13,619 млрд рублей, прибыль до уплаты налогов составила 10,967 млрд рублей по сравнению с 6,616 млрд рублей годом ранее (рост в 1,6 раза).

На прошлой неделе акционеры "Фортума" приняли решение о переименовании компании в "Форвард энерго".

В структуру компании входят семь теплоэлектростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные - в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. Суммарная мощность генерирующих объектов компании по электроэнергии составляет 4 672 МВт, совокупная мощность электростанций компании по тепловой энергии - 7613 МВт.

В настоящее время 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, находятся у Росимущества во временном управлении.