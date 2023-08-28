НЛМК проведет опрос держателей евробондов по сохранению прямых выплат по ним

Опрос проводится среди держателей еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2026 году и ставкой купона 4,7% годовых и еврооблигаций на €500 млн с погашением в 2026 году и ставкой купона 1,45% годовых

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) объявил о начале проведения опроса среди держателей еврооблигаций в долларах и евро с погашением в 2026 году по вопросу возможности сохранения прямых выплат, говорится в сообщении компании.

"Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" сообщает, что в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с облигациями на сумму $500 млн со ставкой купона 4,70% годовых и сроком погашения 2026 год и облигациям на сумму €500 млн со ставкой купона 1,45% годовых и сроком погашения 2026 год, выпущенными Steel Funding D.A.C., начинает проведение опроса среди лиц, являющихся по состоянию на конец операционного дня 25 августа 2023 года держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по вопросу сохранения текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат", - отмечается в сообщении.

Опрос проводится среди держателей еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2026 году и ставкой купона 4,7% годовых и еврооблигаций на €500 млн с погашением в 2026 году и ставкой купона 1,45% годовых. Все они были выпущены Steel Funding D.A.C.

Держатели еврооблигаций, не согласные с сохранением текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед ними, могут направить соответствующее информационное сообщение с приложением всех необходимых документов. Согласные же с сохранением текущего способа держатели могут не совершать никаких активных действий, в этом случае они выразят свое согласие.

Завершение опроса запланировано на 1 сентября 2023 года.