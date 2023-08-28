Во Франции виноделам выделят €200 млн на уничтожение излишков своей продукции

По словам министра сельского хозяйства Марка Фено, средства будут предоставляться в рамках усилий властей по облегчению "кризиса, который переживают виноградари"

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Власти Евросоюза и Франции приняли решение о предоставлении французским виноделам €200 млн на отзыв излишков продукции с рынка на фоне падения спроса на вина отечественного производства. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, главы европейских и французских фондов одобрили помощь в размере €200 млн французским производителям вина, которые в настоящий момент вынуждены отзывать излишки своей продукции с рынка. По словам министра сельского хозяйства Франции Марка Фено, средства будут предоставляться в рамках усилий властей по облегчению "кризиса, который переживают виноградари".

Газета пишет, что спрос на красные и розовые вина в республике в последнее время падает, особенно среди французской молодежи. Отмечается, что изъятое вино не подлежит уничтожению, а подвергается процессу перегонки в спирт для нужд промышленности. Предыдущая подобная кампания проводилась в 2020 году во время кризиса отрасли на фоне пандемии COVID-19, уточняет издание. В статье подчеркивается, что несколько экспертов настаивают на выкорчевывании части виноградных лоз для эффективного снижения предложения.

По информации газеты Financial Times, около 1 тыс. производителей в крупнейшем винодельческом регионе Франции Бордо уже согласились на вырубку своих виноградников. В планах виноградарей уничтожение 9 200 га лоз, то есть около 8% общей площади выращивания в регионе. Издание сообщает, что такие меры связаны с падением продаж французского вина не только в республике, но и на внешних рынках, прежде всего в Китае.

Согласно данным итальянской газеты Quotidiano Nazionale, опубликованным 22 августа, Италия перестала быть крупнейшим в мире производителем вина, уступив первое место Франции. По предварительным оценкам итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, в 2023 году в стране ожидается снижение производства вин на 14% до 43 млн гл. Во Франции итальянские аналитики прогнозируют рост производства до показателя от 44 до 47 млн гл, несмотря на ущерб, который был нанесен в том числе засухой.