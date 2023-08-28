Кабмин расширил субсидии для аграриев на перевозки по железной дороге

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что это решение будет способствовать поддержанию стабильных цен на хлеб, муку и другие виды изделий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство России расширило субсидирование сельскохозяйственных перевозок по железной дороге. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Правительство корректирует действующие нормы, чтобы упростить доставку ряда сельскохозяйственных грузов по железной дороге", - сказал он. В частности, речь идет о компенсациях по тарифам. Сейчас субсидии предоставляются на перевозку зерновых, овощной и рыбной продукции, некоторых других товаров, что "позволяет сохранять продовольственную безопасность страны и устойчивость внутреннего рынка", пояснил Мишустин.

"На эти цели в текущем году было выделено свыше 6 млрд рублей. А новое постановление дает возможность субсидировать перевозки ржи, в том числе для мукомольных предприятий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах", - отметил премьер. По его словам, это решение будет способствовать поддержанию стабильных цен на хлеб, муку и другие виды изделий.

Как сообщил глава кабмина, "такая транспортировка со скидкой станет доступна и при доставке минеральных удобрений в регионы Дальнего Востока". "Причем для всех аграриев в этом округе, а не только, как было раньше, - для производителей семян, масличных культур", - добавил он. По словам Мишустина, это "поможет снизить расходы для хозяйств и повысить их рентабельность и, что очень важно, - начать подготовку к весенним полевым работам заранее".